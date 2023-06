Ucraina: bombe russe su Kryvyi Rih, Zelensky: 'I terroristi non saranno mai perdonati'

L'allarme antiaereo è stato attivato in tutta l'Ucraina nelle prime ore di oggi, secondo i media locali. Alcuni edifici civili nella città centrale di Kryvyi Rih sono stati presi di mira da attacchi russi durante la notte, ha riferito il sindaco Oleksandr Vilkul. I bombardamenti sulla città avrebbero centrato anche un edificio di cinque piani causando almeno 3 morti e 25 feriti. "Ci sono persone ferite in condizioni estremamente gravi", ha detto Vilkul sul suo profilo Telegram aggiungendo che "probabilmente ci sono anche persone sotto le macerie".

Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelenskyy, è stata spesso bersaglio di attacchi di droni e missili russi dall'inizio della guerra di Mosca. Il presidente ucraino: "Altri missili terroristici, gli assassini russi continuano la loro guerra contro edifici residenziali, città ordinarie e persone. Purtroppo ci sono morti e feriti. L'operazione di soccorso a Kryvyi Rih continua. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari! I terroristi non saranno mai perdonati e saranno ritenuti responsabili di ogni missile che lanciano".

Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto la notte scorsa 10 missili e un drone lanciati dai russi sull'Ucraina: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev, come riporta Ukrinform.

Incendio in una raffineria russa

Intanto, un incendio è scoppiato questa mattina in una raffineria di petrolio nella città russa di Krasnodar, nel sud del Paese: lo ha reso noto la Direzione regionale del ministero delle Situazioni di emergenza, come riporta Ria Novosti. Le fiamme si sono estese su un'area di 20 metri quadrati e la situazione è adesso sotto controllo. Al momento non ci sono notizie su eventuali vittime, scrive il canale Shot, e non è chiaro cosa abbia causato l'incendio. Immagini pubblicate sui social mostrano una grande colonna di fumo nero sopra il sito.