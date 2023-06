Prigozhin, 'Mosca ha provato a distruggere la Wagner'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - In una registrazione pubblicata sul suo canale Telegram, citata da Meduza, Yevgeny Prigozhin ha dichiarato che il ministero della Difesa russo ha cercato per due volte di "distruggere" il Gruppo Wagner.

Secondo il fondato della milizia, "non stiamo parlando solo di qualche interferenza, ma di una distruzione fisica e intenzionale. Sia allora che oggi". Il tentativo più recente sarebbe avvenuto durante la battaglia per il controllo di Bakhmut, quando Mosca avrebbe "cercato di chiudere i combattenti Wagner nella città senza armi". (ANSA).