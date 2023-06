Montenegro: vince il Movimento Pes, è ufficiale

In Montenegro la commissione elettorale centrale ha confermato e ufficializzato in serata il successo del Movimento Europa ora (Pes) del presidente Jakov Milatovic nelle elezioni parlamentari anticipate di ieri. Un successo di cui hanno dato notizia sin da ieri sera i due maggiori istituti di ricerche demoscopiche del Paese - CeMI e Cdt. Al Pes, ha riferito la commissione, sono andati 24 seggi sul totale degli 81 del parlamento di Podgorica. Secondo è risultato il Partito democratico dei socialisti (Dps) dell'ex presidente Milo Djukanovic, che ha ottenuto 21 deputati, seguito dalla coalisione 'Per il futuro del montenegro' (filoserbi) con 13 seggi. Seguono l'alleanza tra 'Ura' del premier in carica Dritan Abazovic e i Democratici con 11 seggi, e il partito della minoranza bosniaca al quale sono andati sei deputati. Altri sei seggi sono stati assegnati a tre formazioni della minoranza albanese. L'affluenza è risultata di poco superiore al 56%.

(ANSA).