La minaccia di Lukashenko: 'Se aggrediti useremmo il nucleare'

La Bielorussia non avrebbe "alcun dubbio" nell'usare armi nucleari se dovesse essere aggredita. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, sottolineando che è stato lui ad insistere con il presidente russo Vladimir Putin perché schierasse armi nucleari tattiche in Bielorussia. L'arrivo di queste armi è previsto per il mese prossimo. Lo riferisce l'agenzia bielorussa Belta, ripresa da quelle russe.

Raid sulla città natale di Zelenksy

L'allarme antiaereo è stato attivato in tutta l'Ucraina nelle prime ore di oggi, secondo i media locali. Alcuni edifici civili nella città centrale di Kryvyi Rih sono stati presi di mira da attacchi russi durante la notte, ha riferito il sindaco Oleksandr Vilkul. I bombardamenti sulla città avrebbero centrato anche un edificio di cinque piani causando almeno sei morti e numerosi feriti. "Ci sono persone ferite in condizioni estremamente gravi", ha detto Vilkul sul suo profilo Telegram aggiungendo che "probabilmente ci sono anche persone sotto le macerie".

Ucraina: bombe russe su Kryvyi Rih, morti e feriti

Secondo il sindaco Vilkul, le forze russe hanno lanciato la notte scorsa sei missili sulla città di Kryvyi Rih, su un totale di 14 lanciati contro l'Ucraina. Lo riporta Rbc-Ucraina. Nell'attacco, ha precisato, sono stati colpiti un condominio di cinque piani e un negozio di generi alimentari. Dieci dei 25 feriti sono gravi e altri tre sono in condizioni critiche.

Video pubblicati sui social mostrano il condominio colpito completamente avvolto dalle fiamme. "L'area totale dell'incendio era di 700 metri quadrati", ha aggiunto Vilkul, sottolineando che "alle 6:22 (le 5:22 in Italia) l'incendio è stato contenuto. Ora le macerie vengono rimosse e l'incendio viene spento". Secondo lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine, le forze di difesa aerea del Paese hanno abbattuto la notte scorsa 10 missili sui 14 lanciati dai russi sull'Ucraina.

Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelenskyy, è stata spesso bersaglio di attacchi di droni e missili russi dall'inizio della guerra di Mosca. Il presidente ucraino: "Altri missili terroristici, gli assassini russi continuano la loro guerra contro edifici residenziali, città ordinarie e persone. Purtroppo ci sono morti e feriti. L'operazione di soccorso a Kryvyi Rih continua. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari! I terroristi non saranno mai perdonati e saranno ritenuti responsabili di ogni missile che lanciano". "Stiamo guadagnando terreno, manteniamo e rafforziamo il nostro dominio operativo. Stiamo aumentando il nostro controllo nell'area di Bakhmut", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky in un video messaggio.

In particolare, lo Stato maggiore ucraino ha reso noto che l'esercito sta avanzando con successo in tre aree contemporaneamente: Bakhmut, Toretsk e Berdyansk. Sette insediamenti sono stati liberati, come riferisce Rbc-Ukraine. In particolare, sono tornati sotto il controllo ucraino le località di Lobkovo, Levadne, Novodarovka (nella regione di Zaporozhzhia), e Neskuchnoe, Storozhevoe, Makarovka, Blagodatnoye (nella regione di Donetsk), ha dichiarato il portavoce dello Stato maggiore Andriy Kovalyov.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto la notte scorsa 10 missili e un drone lanciati dai russi sull'Ucraina: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev, come riporta Ukrinform.

Bombe su due villaggi russi in un distretto di confine

L'esercito ucraino ha bombardato i villaggi di Tetkino e Glushkovo nel distretto di confine Glushkovsky della regione russa di Kursk, ha riferito il governatore della regione Roman Starovoit su Telegram . "Sono stati danneggiati 10 edifici residenziali, uno dei quali ha riportato distruzioni considerevoli, due hanno preso fuoco. Una granata ha colpito un cinema. La fornitura di gas ed elettricità è stata interrotta. Non ci sono vittime", ha dichiarato Starovoit

Incendio in una raffineria russa

Intanto, un incendio è scoppiato questa mattina in una raffineria di petrolio nella città russa di Krasnodar, nel sud del Paese: lo ha reso noto la Direzione regionale del ministero delle Situazioni di emergenza, come riporta Ria Novosti. Le fiamme si sono estese su un'area di 20 metri quadrati e la situazione è adesso sotto controllo. Al momento non ci sono notizie su eventuali vittime, scrive il canale Shot, e non è chiaro cosa abbia causato l'incendio. Immagini pubblicate sui social mostrano una grande colonna di fumo nero sopra il sito.