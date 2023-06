Grecia, Mitsotakis promette l'aumento del salario minimo

"Il prossimo quadriennio sarà un quadriennio di stipendi più alti per ogni donna e uomo greco: porteremo lo stipendio medio nel nostro Paese a 1.500 euro e il salario minimo a 950 euro". Lo ha dichiarato l'ex premier e segretario di Nea Dimokratia Kyriakos Mitsotakis, durante un comizio nell'isola di Salamina in vista delle elezioni politiche previste in Grecia il prossimo 25 giugno.

L'ex premier, che punta a essere rieletto e ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento, ha inoltre promesso il suo sostegno alle "famiglie greche" e alle "madri lavoratrici" e ha fatto riferimento al problema demografico, che a sua detta "sta assumendo le caratteristiche di una crisi". Mitsotakis ha chiarito: "Un maggior numero di donne dovrebbe poter entrare nel mercato del lavoro e sostenere il reddito familiare".