Ucraina: una delegazione della Corte Penale Internazionale ha visitato le zone alluvionate

"In questi giorni, rappresentanti della Corte penale internazionale (Cpi) hanno visitato la regione di Kherson. Proprio il giorno dopo il disastro, il Procuratore generale (ucraino) ha inviato una richiesta di indagine all'ufficio del Procuratore della Corte (dell'Aja), e il lavoro è cominciato": lo ha reso noto, in un discorso tenuto la scorsa notte e riportato dal sito della presidenza, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "E' molto importante che i rappresentanti del Tribunale internazionale abbiano visto le conseguenze dell'atto terroristico russo con i loro occhi", ha detto il presidente ucraino.

L'avanzata a Bakhmut

L'esercito ucraino è avanzato nella sua manovra a tenaglia a nord e a sud di Bakhmut, e nelle ultime ore le due direzioni dell'avanzata hanno guadagnato "250 e 700 metri", infliggendo "perdite" ai russi: lo afferma il portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine, Serhiy Cherevaty, citato dall'emittente Rbc-Ucraina. Secondo Cherevaty, 66 militari russi sono stati uccisi, 83 feriti e 3 catturati, e sono stati distrutti diversi veicoli corazzati, un obice, due mortai e un complesso missilistico anticarro con munizioni. Non si menzionano eventuali perdite ucraine.

Le richieste di Kiev

L'Ucraina ha chiesto a Berlino un maggior numero di carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca. "L'esercito ucraino ha urgentemente bisogno di molti più carri armati occidentali, veicoli da combattimento di fanteria e altri veicoli corazzati", ha dichiarato il viceministro degli Esteri, Andriy Melnyk, al Tagesspiegel. "Ogni Leopard 2 vale letteralmente il suo peso in oro per l'offensiva decisiva", ha aggiunto l'ex ambasciatore ucraino a Berlino. La Bundeswehr, ha sottolineato, è in grado di fornire più delle 18 unità già consegnate dal suo stock di oltre 300 tank. Il numero attuale potrebbe essere "triplicato senza mettere in pericolo la capacità di difesa della Germania", ha aggiunto. Melnyk ha inoltre chiesto "altri 60 veicoli da combattimento di fanteria Marder" per l'esercito ucraino.

Agenzia ANSA Kiev: Liberato quarto villaggio nel Donetsk. Quasi 400 bambini dispersi dall'inizio della guerra - Mondo Wagner: gli ucraini sono avanzati di 6-7 km. La Russia ha respinto un attacco ucraino contro la nave da guerra 'Priazovye' nel Mar Nero. Bombe russe sulla regione di Kherson, feriti 5 civili. Londra: con il crollo della diga è a rischio la prima fonte d'acqua dolce della Crimea (ANSA)

Gli attacchi russi

Quattro civili sono stati uccisi e altri 18 sono rimasti feriti in seguito agli attacchi lanciati dalle forze russe in nove regioni ucraine nelle ultime 24 ore: lo hanno reso noto le autorità regionali, come riporta il Kyiv Independent. Gli attacchi sono stati segnalati nelle regioni di Donetsk, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Lugansk. In particolare, la parte meridionale della regione di Kherson è stata colpita ieri 26 con 132 colpi di artiglieria, mortai, sistemi missilistici a lancio multiplo Grad, aerei e droni, ha precisato l'amministrazione regionale. Tre vittime sono state segnalate nel Kherson e una nella regione di Donetsk.