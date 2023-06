Putin, 'per me Silvio è stato una persona cara e un vero amico'

(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - "Per me Silvo è stata una persona cara e un vero amico". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio di condoglianze al presidente Sergio Mattarella.

Berlusconi, aggiunge il leader del Cremlino, ha dato "un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa". (ANSA).