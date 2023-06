Kiev, scende il livello dell'inondazione

(ANSA) - KIEV, 11 GIU - Il Mar Nero al largo della città ucraina di Odessa sta diminuendo il suo grado di salinità a causa del continuo afflusso delle acque dolci alluvionali fuoriuscite dal Dnipro dopo la distruzione della diga di Nova Kakhovka, secondo i dati dell'ispettorato ambientale per il sud-ovest, che ha compiuto prelievi di acqua marina, pubblicati dall'Ukrainska Pravda.

"Il livello di salinità dell'acqua su tre punti della costa vicino a Odessa è diminuito di quasi tre volte", si legge, oltre al continuo accumulo di detriti e immondizia portata dall'acqua alluvionale sulle spiagge della zona.

Quanto alle aree alluvionate, il livello dell'acqua nel bacino idrico di Kakhovka - fa sapere Kiev - continua a diminuire e in 24 ore è calato di un metro. Ora è di 9 metri e 35 cm nell'area di Nikopol.

Secondo Ukrhydroenergo, la società statale che gestisce la centrale idroelettrica distrutta dall'esplosione, "il livello dell'acqua nel fiume Dnipro a Kherson è di 4,18 metri e diminuisce di 54 centimetri al giorno e il tasso medio di deflusso è di 4-5 centimetri all'ora. Gli esperti lo attribuiscono a una diminuzione della pressione del giacimento.

Tuttavia, la situazione è difficile da prevedere e richiede un ulteriore monitoraggio", si legge in un comunicato pubblicato su Ukrinform. (ANSA).