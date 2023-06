Festa e colori arcobaleno ai Gay Pride di Zagabria e Pristina

(ANSA) - BELGRADO, 10 GIU - Un clima di festa con i colori dell' arcobaleno ha caratterizzato i Gay Pride che si sono tenuti oggi a Zagabria e Pristina. Nella capitale croata, che ha registrato la 22/ma edizione della manifestazione, i dimostranti hanno attraversato in corteo il centro della città con lo slogan 'Insieme per i diritti dei trans'. Gli organizzatori, come riferito dai media regionali, hanno denunciato un deterioramento della situazione nel Paese, con l'intensificarsi di episodi di intolleranza, discriminazione e violenza nei confronti della popolazione omosessuale, e in particolare contro i transessuali.

Al pride ha preso parte il sindaco di Zagabria Tomislav Tomasevic, unitamente ai suoi vice Danijela Dolenec e Luka Korlaet, e a rappresentanti di diversi partiti e movimenti attivi nella difesa dei diritti umani.

Al Gay Pride di Pristina ha partecipato il premier kosovaro Albin Kurti, insieme al ministro della salute Arben Vitia e al sindaco della capitale Perparim Rama. Solidarietà e sostegno ai diritti della comunità Lgbt è giunta anche da diversi ambasciatori, tra cui quelli italiano, francese e della Ue, che hanno partecipato alla sfilata dietro a uno striscione con la scritta 'Diplomatici per l'uguaglianza'. Il motto del Pride in Kosovo - che si tiene dal 2017 - è stato quest'anno 'Ti amo come sei' (ANSA).