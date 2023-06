Da Francia e Germania 60.000 pass ferroviari per i giovani

- Sessantamila pass per viaggiare liberamente sulla rete ferroviaria tra Francia e Germania.

L'iniziativa, finanziata dal governo tedesco, dallo Stato francese, dalla Deutsche Bahn e dalla Sncf, è rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 27 anni e prevede la possibilità di usufruire di sette giorni di viaggio gratuiti in un mese, in un periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

Come spiegato da Clément Beaune, ministro delegato ai Trasporti francese, la piattaforma per richiedere i pass - metà destinati ai francesi e metà ai tedeschi - aprirà lunedì alle ore 10 sul sitopassefranceallemagne.fr. L'offerta sarà valida per tutte linee ferroviarie, sia quelle regionali che ad alta velocità, per un mese a partire dal primo viaggio realizzato.

L'iniziativa era stata decisa lo scorso gennaio in occasione del consiglio dei ministri franco-tedesco per celebrare i 60 anni del trattato dell'Eliseo che, firmato il 22 gennaio 1963, aveva suggellato la riconciliazione tra i due Paesi con la creazione dell'Ufficio franco-tedesco per la gioventù. (ANSA).