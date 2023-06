Caldo a Londra, soldati svengono a preparativi della parata per il compleanno di Carlo

Diversi militari britannici impegnati nei preparativi per la parata con cui si festeggia il compleanno del sovrano (Trooping the colour', che si tiene saato 17 giugno e non coincide con il vero genetliaco di Carlo III) hanno accusato malori, alcuni addirittura svenuti, a causa del forte caldo che ha investito Londra.

Almeno tre militari - che indossavano uniformi di lana e il tradizionale cappello di pelliccia d'orso - hanno perso i sensi nel corso della cerimonia, davanti al principe di Galles, William, che stava passando in rassegna le truppe. La parata prevede l'impiego di centinaia di cavalli e complesse manovre.

In particolare, riferisce la Bbc, un trombettiere si è poi rimesso in piedi cercando di riprendere a suonare, raccogliendo l'applauso della folla raccolta in St James's Park.

William ha poi ringraziato i militari in un tweet sottolineando le difficili condizioni, con le temperature oltre i 28 gradi.

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023