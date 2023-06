Migranti: Orban contro l'accordo, Ue abusa del suo potere

(ANSA) - BRUXELLES, 09 GIU - "Bruxelles abusa del suo potere.

Vogliono ricollocare i migranti in Ungheria con la forza. Questo è inaccettabile". Così il premier ungherese, Viktor Orban, su Facebook in merito all'accordo raggiunto ieri al Consiglio dell'Ue sull'immigrazione contro cui si sono espressi Budapest e Varsavia.

Il primo ministro ha accusato Bruxelles di voler "usare la violenza per trasformare l'Ungheria in un Paese di migranti". Il nuovo Patto sulla migrazione concordato ieri in Lussemburgo in realtà non prevede il trasferimento obbligatorio dei migranti ma "il principio di solidarietà", con contributi economici o altri aiuti. (ANSA).