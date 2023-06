Islanda annuncia chiusura temporanea ambasciata a Mosca

L'Islanda annuncia la chiusura temporanea della sua ambasciata a Mosca a partire dal primo agosto. Lo riferiscono vari media internazionali, secondo cui Reykjavik avrebbe chiesto una riduzione della presenza dei diplomatici russi nel Paese. L'Islanda ha annunciato la chiusura dell'ambasciata a causa dell'attuale situazione legata al conflitto in Ucraina ed è diventata il primo Paese a prendere una tale decisione. "La situazione attuale semplicemente non consente alla piccola rappresentanza diplomatica del nostro Paese di operare in Russia", ha dichiarato in un comunicato il ministro degli Esteri islandese Thórdís Gylfadóttir. Il piccolo Paese nordico è il primo a prendere questa decisione dall'inizio della guerra in Ucraina, secondo i giornalisti dell'AFP a Mosca. (ANSA).