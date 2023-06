Migranti, l'Italia ferma il Patto: 'Così non funziona'

L'atteso D-Day per il Patto sui migranti si trasforma in un'altra giornata di serrate trattative e rischio fallimento. Non tanto per l'intransigenza dell'Italia, rappresentata al Consiglio Affari Interni del Lussemburgo dal ministro Matteo Piantedosi, ma per una mancanza di convergenze sui vari punti scottanti. Roma si è presentata infatti senza una pregiudiziale "contrarietà" alle misure chiave del nuovo Patto ma sottolineando di avere la responsabilità di correggere una riforma che sarebbe altrimenti "destinata a fallire nella realtà". Insomma, buona sulla carta ma non sulle spiagge o alle frontiere di terra dell'Unione Europea.

Agenzia ANSA Domenica missione von der Leyen, Meloni e Rutte in Tunisia - Mondo In programma incontro con Saied, per discutere di migrazione ed energia (ANSA)

Certo, la posizione dell'Italia - in quanto Paese portante dei Med5 - è stata giudicata da molti come l'ago della bilancia di questo Consiglio, perché non si possono cambiare le regole della migrazione contro la volontà di chi poi sarebbe chiamato a metterle in pratica - al di là dei 'boatos' della vigilia sulla volontà di rispettare i trattati e usare la maggioranza qualificata. E infatti, al momento chiave, a sostenere la posizione espressa da Piantedosi sono stati anche i colleghi di Grecia e Malta, oltre che Austria e Danimarca. Non dunque la classica frattura sud contro nord o nord-est.

Affari interni Ue, Johansson: 'Vicini all'accordo su migrazione e asilo'

L'Italia ha aperto la giornata con una pubblica richiesta di negoziati ulteriori su alcuni punti ritenuti chiave per poter rendere la riforma attuabile: una posizione negoziale giudicata "dura" da alcune fonti diplomatiche ma "legittima". E qui sono scattate le trattative. In Lussemburgo si discute l'approvazione del cuore del Patto sull'immigrazione - la procedura d'asilo (Apr) e la gestione dell'asilo e della migrazione (Ammr) - non l'intera riforma, che è mastodontica e conta diverse misure ancora in corso di esame. L'idea è quella di creare un percorso rapido con regole condivise europee per trattare le domande di asilo che provengono da quei Paesi con un basso grado di accettazione, sotto il 20%, e istituire una certa quota, attraverso una formula, secondo la quale ognuno dei 27 è obbligato ad applicare la procedura accelerata. Traduzione: controlli e responsabilità. Contemporaneamente, i 27 si impegnano a un certo numero di ricollocamenti obbligatori da effettuare ogni anno, o con trasferimenti veri e propri o con contributi finanziari (20mila euro a migrante).

La cosiddetta "solidarietà flessibile", per andare incontro ai Paesi del fronte sud in prima linea - proprio oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato "la preziosa opera delle Capitanerie di Porto" nel controllo dei fenomeni migratori via mare e con "il doveroso e meritorio" soccorso di chi è in difficoltà. Il principio - salvo Polonia e Ungheria, contrarie a tutto - era più o meno stato concordato. Poi però ci sono i dettagli. Piantedosi, al termine del primo giro di negoziati, ha ringraziato per "le mediazioni" che hanno portato a miglioramenti sul testo ma ha notato come "sussistano ancora obiezioni al principio di connessione", considerato un punto "dirimente". "Abbiamo difficoltà se non troviamo una forma ulteriore di compromesso", ha spiegato. In parole povere si tratta d'individuare Paesi terzi, sicuri ma non di origine, verso i quali sia possibile portare i migranti espulsi. Alcuni Stati membri, come la Germania, propongono un'interpretazione molto stretta, altri più lasca. Un particolare non da poco perché permetterebbe di liberare molto più velocemente gli hot-spot e dunque snellire il sistema (pur con delle criticità sul fronte dei diritti umani). L'Olanda, ad esempio, si è schierata con l'Italia.

La Svezia allora si è lanciata nell'ennesima 'mission impossibile' per trovare l'accordo in extremis. "Siamo vicini, molto vicini", ha esortato la ministra per l'Immigrazione Maria Malmer Stenergard. Vicini ma non ancora alla meta, con l'ipotesi di un rinvio ad un Consiglio straordinario prima o dopo il vertice dei leader di fine giugno, scongiurando lo scenario di un voto a maggioranza qualificata che rischierebbe di spaccare ulteriormente l'Europa sul dossier. E magari per dare anche lo spazio alla missione congiunta domenica prossima di von der Leyen-Meloni-Rutte in Tunisia di dare i suoi frutti.