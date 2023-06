Migranti: Johansson, se troviamo l'accordo vinciamo tutti

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 08 GIU - "Sono passati quasi tre anni dalla presentazione della mia proposta, è stata una maratona, ora abbiamo 100 metri ancora da percorrere, siamo vicini a trovare un accordo: mi aspetto che gli Stati membri riescono a completare questi pochi metri". Lo ha detto la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson arrivando al consiglio in Lussemburgo. "È importante sottolineare che l'accordo non è una partita tra perdenti e vincenti, un gioco a somma zero: quando agiamo insieme siamo molto forti, se invece non siamo uniti siamo tutti perdenti perché nessuno può gestire la migrazione da solo".

"Sono sicuro che oggi troveremo un accordo, è arrivato il momento dopo anni di discussione e se non lo troveremo avremo perso tutti" ha detto il ministro degli Interni spagnolo Fernando Grande-Marlaska Gómez arrivando al consiglio in Lussemburgo. "L'obiettivo per noi era trovare un buon bilanciamento tra solidarietà e responsabilità e siamo molto vicini a questo equilibrio", ha aggiunto.

"Siamo molto vicini all'accordo, ora non ci sono più ragioni valide per fare passi indietro". Lo ha detto Maria Malmer Stenergard, Ministro della Migrazione della Svezia, arrivando al Consiglio Affari Interni in Lussemburgo. "Capisco che ci siano discussioni nazionali molto dure, ma è un pacchetto equilibrato e la cosa giusta da fare è approvarlo", ha sottolineato. (ANSA).