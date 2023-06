Aiea, dopo crollo diga cruciale integrità di Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "È essenziale mantenere l'integrità del bacino di raffreddamento della centrale e del canale di scarico della centrale nucleare di Zaporizhzhia. È fondamentale che l'impianto disponga di acqua sufficiente per fornire il raffreddamento essenziale al sito nei mesi a venire", ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Mariano Grossi dopo l'esplosione della diga di Kakhovka che rifornisce di acqua la centrale, come si legge sul sito dell'Aiea. (ANSA).