Milano celebra Re Carlo III con il King's Birthday Party

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Milano ha celebrato re Carlo III a un mese dalla sua incoronazione con l'evento del King's Birthday Party, il National Day britannico, che si è tenuto nella cornice di Villa Necchi Campiglio. I festeggiamenti si sono tenuti nella serata di ieri, in una data simbolica a un mese esatto dall'incoronazione del nuovo sovrano.

L'appuntamento nel capoluogo lombardo ha fatto seguito all'evento di Venezia dello scorso 24 maggio e sarà seguito dagli appuntamenti di Firenze, Roma e Napoli.

Le celebrazioni, introdotte dal suono della cornamusa e delle percussioni scozzesi, si sono aperte con i discorsi istituzionali, dopo i quali sono stati intonati gli inni nazionali dei due Paesi eseguiti dalla soprano britannica Alexandra Hamilton. Ospite d'onore il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Festeggiamo oggi l' amicizia tra Milano e il Regno Unito e i legami sempre più forti tra i nostri due paesi - ha commentato l'ambasciatore del Regno Unito in Italia Lord Edward Llewellyn che ha salutato gli ospiti insieme alla Console Generale a Milano Wendy Wyver -. Re Carlo ha visitato Milano ed è una città che conosce bene come conosce bene e ama l'Italia. Milano, dove la sostenibilità è un tema importante, ha avuto il riconoscimento attribuito dal Principe William in occasione della prima edizione dell'Earthshot Prize". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha spiegato come "abbiamo in Londra un riferimento per vedere quello che c'è da fare nelle città e per avere una visione del futuro: sono confidente che faremo molto di più insieme. A Milano c'è una grande comunità inglese e sta crescendo per la mia gioia". (ANSA).