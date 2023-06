Qatargate: perquisiti gli uffici di Cozzolino e Tarabella

(ANSA) - BRUXELLES, 06 GIU - Nuovo blitz della polizia belga al Parlamento Ue nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, il giudice istruttore Michel Claise si è presentato questa mattina, accompagnato da alcuni agenti in borghese, negli uffici degli eurodeputati indagati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. Le perquisizioni sono tuttora in corso. Stando a quanto riferito da fonti interne, l'azione dovrebbe condurre alla revoca dei sigilli per Tarabella - rilasciato il 9 maggio dopo 3 mesi di detenzione preventiva -, mentre gli investigatori stanno interrogando i collaboratori di Cozzolino, da febbraio ai domiciliari a Napoli. (ANSA).