Cedu condanna Mosca per inchiesta su avvelenamento Navalny

(ANSA) - STRASBURGO, 06 GIU - L'inchiesta dalle autorità russe sull'avvelenamento di Aleksey Navalny non è stata condotta come avrebbe dovuto. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani condannando Mosca a versare 40mila euro all'oppositore politico, attualmente in prigione, come risarcimento per danni morali. (ANSA).