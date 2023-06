Putin non ha in programma un incontro con Zuppi

(ANSA) - MOSCA, 05 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin non ha per ora in programma un incontro con il cardinale Matteo Zuppi, emissario di Papa Francesco per l'iniziativa di pace per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. (ANSA).