Kadyrov offre le truppe cecene per difendere Belgorod

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha offerto al Cremlino le truppe della repubblica del Caucaso per difendere la regione di Belgorod dalle incursioni nemiche.

"I terroristi che penetrano nella regione di Belgorod potrebbero essere affrontati da distaccamenti ceceni", ha detto Kadyrov sul suo canale Telegram.

Kadyrov ha sottolineato che per far fronte a questa minaccia - riporta El Mundo - serve non solo "l'esperienza militare, ma anche l'antiterrorismo: per eliminare le bande armate sul territorio russo senza conseguenze per la popolazione civile e le infrastrutture, sono necessarie conoscenze e preparazione speciali". (ANSA).