'Non annunceremo l'inizio della controffensiva'

ROMA - "I piani amano il silenzio. Non ci sarà alcun annuncio dell'inizio": lo scrive oggi su Telegram la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, riferendosi all'attesa controffensiva di Kiev. Il messaggio è accompagnato da un video in cui diversi soldati invitano al silenzio con l'indice sulle labbra.

Il messaggio segue l'intervista di ieri di Volodymyr Zelensky al Wall Street Journal, in cui il presidente ucraino dichiarava che il Paese è pronto a lanciare la controffensiva.