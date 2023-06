Ue ribadisce, 'fermare escalation in Kosovo o serie conseguenze'

(ANSA) - BRUXELLES, 03 GIU - "L'Unione europea è pronta ad attuare misure risolute" in Kosovo: "il mancato allentamento delle tensioni porterà a conseguenze negative". Lo ribadisce in una nota l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, condannando con la "massima fermezza gli atti di violenza contro i cittadini, le truppe della Kfor, le forze dell'ordine e i media" in corso da una settimana nel nord del Kosovo.

"Le elezioni" locali "anticipate dovrebbero essere annunciate il prima possibile e organizzate in modo pienamente inclusivo.

Ci aspettiamo che i serbi del Kosovo prendano parte a queste elezioni", sottolinea il capo della diplomazia Ue.

"La violenza poteva essere evitata e deve essere evitata in futuro", afferma ancora l'Alto rappresentante Ue. "L'Unione europea - aggiunge - si attende che sia il Kosovo che la Serbia agiscano in modo responsabile e si impegnino immediatamente nel dialogo agevolato dall'Ue per trovare una soluzione sostenibile". (ANSA).