Gb, a Bakhmut cresce il ruolo dei paracadutisti russi

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Cresce il ruolo dei paracadutisti russi nel settore di Bakhmut dopo il ritiro dei distaccamenti d'assalto del Gruppo Wagner nelle retrovie: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.

La Russia ha continuato a schierare unità regolari in questo settore, si legge nel rapporto pubblicato su Twitter. Le forze aviotrasportate russe (Vdv) hanno assunto un ruolo sempre più importante nella città dell'Ucraina orientale: elementi della 76ma e della 106ma divisione e altre due brigate separate delle Vdv sono ora schierate nel settore, osservano gli esperti di Londra.

Sebbene le Vdv abbiano perso gran parte del suo status di "élite" durante la guerra, sembra che il comando abbia cercato di preservare parte di questa riserva più professionale. "Poiché ora devono essere schierate per mantenere la linea del fronte a Bakhmut, è probabile che le forze russe in generale avranno meno capacità di rispondere alle sfide a livello operativo", conclude il rapporto. (ANSA).