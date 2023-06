Re Carlo in Romania per la sua prima visita dopo l'incoronazione

LONDRA - Re Carlo III è arrivato oggi in Romania per la sua prima visita all'estero dopo l'incoronazione del 6 maggio scorso nell'abbazia di Westminster. Il sovrano britannico è stato accolto con tutti gli onori dal presidente Klaus Iohannis nel suo palazzo a Bucarest ed è in programma un ricevimento con più di 300 invitati, tra cui rappresentanti del governo, funzionari e membri della società civile.

Re Carlo viaggia senza la regina Camilla e, come si legge nel comunicato di Buckingham Palace, è previsto un soggiorno privato di diversi giorni in Transilvania, terra amata dal sovrano, con due tappe: una nel villaggio di Valea Zalanului e un'altra a Viscri. In quest'ultima località Carlo acquistò una proprietà nel 2006 che venne trasformata in un museo dedicato alla botanica, grande passione del re 'ambientalista'. Il sovrano è da tempo molto legato alla Transilvania e si dice sia un lontano parente del principe del XV secolo noto come Vlad l'Impalatore, che ispirò il personaggio prima letterario e poi cinematografico del conte Dracula. Nel 2012 il re aveva preso parte a un video promozionale dell'Ufficio nazionale del turismo della Romania in cui scherzosamente affermava: "Ho la Transilvania nel sangue".