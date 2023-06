Dipinto del XVI secolo rubato dai nazisti torna in Polonia

ROMA - Un dipinto italiano del XVI secolo di inestimabile valore, rubato dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale e ritrovato in Giappone, è stato restituito alla Polonia nei giorni scorsi durante una cerimonia a Tokyo.

La 'Madonna con Bambino', attribuita ad Alessandro Turchi, è l'ultima di circa 600 opere d'arte saccheggiate che Varsavia è riuscita a far rimpatriare. Più di 66.000 non sono state ancora rintracciate. La Polonia ha recentemente lanciato una campagna per la restituzione di centinaia di migliaia di opere d'arte e altri oggetti culturali ancora dispersi dopo le occupazioni tedesche e sovietiche della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, ricorda la Bbc online, Varsavia ha chiesto da anni alla Germania un risarcimento di 1.300 miliardi di dollari per i danni subiti dai nazisti.

Si ritiene che la 'Madonna con Bambino' sia stata trasferita in Germania nel 1940, durante l'occupazione nazista della Polonia, dove le SS e altri reparti rubavano le opere d'arte appartenenti alle famiglie ebree prima di ucciderle.