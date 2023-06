Via libera dall'Eurocamera al piano munizioni Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - Via libera dall'Eurocamera con 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti alla legge a sostegno della produzione di munizioni Ue (Asap) per rafforzare la capacità produttiva europea ideata per sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina. Respinti gli emendamenti presentati dal gruppo dei Socialisti e democratici che richiedevano l'esclusione dell'uso dei fondi del Pnrr e del piano Coesione.

Grazie all'introduzione di misure specifiche, tra cui un finanziamento di 500 milioni di euro, l'Asap mira a potenziare la capacità produttiva dell'Ue per far fronte all'attuale carenza di munizioni, missili e loro componenti. (ANSA).