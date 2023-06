Kosovo: Borrell, 'vedrò Vucic, la violenza va condannata'

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - "Mi aspetto di avere un incontro con il presidente serbo Vucic. Ieri ho incontrato il primo ministro del Kosovo Kurti. Dobbiamo insistere sul fatto che la violenza non è la strada da seguire e va condannata. Chi ha perpetrato la violenza deve essere ritenuto responsabile". Così l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Chisinau, rispondendo a una domanda sulla situazione in Kosovo.

"Tutte le parti devono evitare qualsiasi tipo di escalation e azioni non coordinate", ha aggiunto Borrell. (ANSA).