Zelensky: 'Uccisi 483 bimbi dai russi, un migliaio i mutilati'

Le forze russe hanno ucciso almeno 483 bambini in Ucraina dall'inizio della guerra e ne hanno mutilati quasi un migliaio: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante una conferenza in occasione della Giornata internazionale dei bambini. Lo riporta Unian.

Il governo di Kiev ha riportato finora nel Paese 371 bambini ucraini che erano stato rapiti dalle forze russe: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak. "Stiamo lavorando per riportare a casa i nostri figli. Tutti i bambini rapiti dalla Russia devono tornare in Ucraina - ha scritto l'alto funzionario -. Il presidente Volodymyr Zelensky si è incaricato di sviluppare un piano d'azione dettagliato, che abbiamo preparato per suo conto. 'Bring Kids Back UA' è il piano... che contrasterà i crimini della Russia contro i bambini ucraini". "Le autorità ucraine, i governi stranieri e le organizzazioni internazionali stanno unendo i loro sforzi per riportare in patria tutti i nostri piccoli cittadini ucraini. Siamo già riusciti a riportare in Ucraina 371 bambini", ha aggiunto. "Il Consiglio di coordinamento per la protezione e la sicurezza dei bambini sotto il presidente dell'Ucraina, che io dirigo, coordinerà l'attuazione del piano d'azione 'Bring Kids Back UA'", ha concluso.

Ucraina, frammento di missile cade in una strada trafficata di Kiev

Il ministero della Difesa russo ha affermato che in un bombardamento nel porto di Odessa è stata distrutta "l'ultima nave da guerra ucraina", la Yuriy Olefirenko. L'unità, riferisce il dicastero citato dall'agenzia Ria Novosti, è stata distrutta in un "attacco ad alta precisione delle Forze aerospaziali russe".

Le forze ucraine hanno abbattuto 32 droni kamikaze russi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione al fronte, come riporta Ukrinform. "Nelle ultime 24 ore i nostri difensori hanno distrutto 32 droni d'attacco Shahed. Le unità delle forze missilistiche e dell'artiglieria hanno colpito tre posti di comando, un'area in cui si trovavano i soldati del nemico, quattro sistemi di artiglieria in posizione di tiro, un sistema missilistico antiaereo, tre depositi di carburante e una centrale per la guerra elettronica", si legge nel rapporto. Nel complesso, nelle ultime 24 ore i russi hanno lanciato 64 raid aerei sull'Ucraina, un attacco missilistico ed hanno sparato 88 razzi con sistemi a lancio multiplo.

Le autorità russe hanno affermato che almeno cinque persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in seguito a un attacco lanciato la notte scorsa dalle forze ucraine contro un allevamento di polli nella regione ucraina occupata di Lugansk. "Il bombardamento del villaggio di Karpaty (35 chilometri a ovest di Lugansk, ndr) da parte di gruppi armati ucraini... ha colpito 24 persone: cinque sono decedute e 19 sono rimaste ferite. Secondo le informazioni preliminari (l'attacco) è stato effettuato con sistemi (a lancio multiplo, ndr) Himars", ha scritto su Telegram il Centro russo per il monitoraggio della situazione della sicurezza nella regione di Lugansk.

Le forze russe hanno lanciato ieri 69 attacchi su 17 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'Amministrazione militare regionale, Yuriy Malashko, come riporta Ukrinform. "Il nemico ha lanciato 69 attacchi su 17 insediamenti nei distretti di Vasylivka e Polohy", si legge nel messaggio. Malashko ha precisato che i villaggi di Orikhiv e Zaliznychne sono stati oggetto di attacchi aerei, mentre Huliaipole e Mala Tokmachka sono stati colpiti con lanciarazzi multipli. Le forze russe hanno inoltre sparato 63 proiettili di artiglieria contro Olhivske, Novoandriivka, Huliaipilske, Malynivka, Temyrivka, Preobrazhenka e Shcherbaky. Non si registrano feriti o vittime.

Ucraina, colpito un palazzo a Kiev: un morto e 4 feriti

Un serbatoio di stoccaggio di petrolio greggio ha preso fuoco in una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar, nella Russia meridionale, presumibilmente a causa di un attacco con droni: lo ha detto il governatore Veniamin Kondratyev sul suo canale Telegram.

"Un incendio è scoppiato sul territorio della raffineria di petrolio Afipsky. Un impianto di raffinazione ha preso fuoco. Un attacco di droni è al momento ritenuto la causa più plausibile", ha aggiunto, precisando che "l'incendio è stato contenuto in un'area di 100 metri quadrati e non ci sono state vittime". Il rogo è stato in breve definitivamente spento.

Il Cremlino giudica "preoccupante" la situazione dei civili nelle regioni russe confinanti con l'Ucraina bombardate dalle forze di Kiev e assicura che "misure" di contrasto vengono adottate. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, lamentando che non c'è stata "nemmeno una parola di condanna dall'Occidente" a proposito degli attacchi sui civili in queste regioni. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.