Tajani, Nato e nostri militari resteranno in Kosovo

"La Nato e i nostri militari rimarranno a garanzia di stabilità e per impedire il deterioramento della situazione". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani in relazione alla situazione in Kosovo, situazione sulla quale - come ha precisato lo stesso ministro - "si farà il punto" nel vertice Nato a Oslo che si terrà oggi e domani. Il ministro, parlando a margine di una iniziativa alla Farnesina sull'obiettivo dello sviluppo sostenibile, ha anche detto di aver parlato più volte in questi giorni con Vucic e Kurti. "Al momento - ha aggiunto -non ci sono responsabilità della Serbia. Ho chiesto al primo ministro kosovaro di sospendere l'insediamento dei sindaci che rappresentano la popolazione di lingua albanese in quella parte del Kosovo proprio per evitare tensioni. Serve grande prudenza e grande moderazione. Sono due Paesi candidati a far parte dell'Ue. Dobbiamo far si che il percorso sia positivo. Ma così si rischia di allontanare anche per quanto riguarda il Kosovo la partecipazione all'Ue". Tajani ha sottolineato che "essere membro dell'Ue richiede determinate scelte. Quindi, invito alla calma e alla pace. Ma basta con iniziative unilaterali che possano provocare incidenti e possono rendere più complicata la situazione nei Balcani". Il ministro degli Esteri ha ribadito che "l'I'talia è fortemente impegnata. Fa parte del quintetto che lavora per la pace e la stabilità. Ieri il nostro ambasciatore a Belgrado ha partecipato anche all'incontro con il presidente Vucic. Ripeto non sono emerse responsabilità della Serbia".

"È inaccettabile l'attacco ai nostri militari". Lo ha affermato il vicepresidente e ministro degli e Esteri Antonio Tajani riferendosi all'attacco in Kosovo dei giorni scorsi. Il ministro ha tenuto anche a dire che i feriti "stanno tutti abbastanza bene anche chi ha avuto ferite più complicate. Non corrono alcun pericolo". In particolare, un militare "è ricoverato all'ospedale di Skopje, l'altro militare è ricoverato all'ospedale di Pristina; gli altri sono tutti ricoverati nell'infermeria del contingente italiano a Pristina". "Io - ha proseguito Tajani - sono in contatto continuo con l'ambasciatore, ho parlato con il generale Figliuolo che è lì, con il ministro Crosetto". Da parte italiana c'è "una strategia politica per favorire un accordo politico fra le parti, applicare quello che era stato raggiunto con la mediazione europea".

"Accolgo con favore la decisione del Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di schierare altre 700 truppe in Kosovo. Continueremo il nostro stretto coordinamento e la cooperazione con la missione Nato in Kosovo Kfor anche attraverso la nostra missione Eulex. La calma deve essere ripristinata ora". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, dopo la decisione dell'Alleanza transatlantica di mandare dei rinforzi all'indomani dei violenti scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è tornato a commentare con preoccupazione la situazione di alta tensione nel nord del Kosovo, criticando la decisione della dirigenza di Pristina di garantire con la forza l'acceso alle sedi municipali dei Comuni serbi del nord del Kosovo. Un approccio questo, a suo dire, che contribuisce inutilmente ad accrescere le tensioni. Citato dai media serbi, Blinken ha lanciato un nuovo appello alle parti ad adottare misure urgenti per allentare le tensioni.. "Il premier Albin Kurti e il suo governo devono fare in modo che i nuovi sindaci espletino temporaneamente la loro attività di servizio da sedi alternative fuori dagli edifici comunali, e che vengano ritirate le forze di polizia presenti nella zona", ha detto Blinken. Il segretario di stato ha chiesto al tempo stesso al presidente serbo Aleksandar Vucic e al governo di Belgrado di ridurre lo stato di allerta delle Forze armate e di chiedere ai serbi del Kosovo di cessare le provocazioni e gli attacchi alle truppe Kfor, evitando altre azioni di violenza. Belgrado e Pristina, ha aggiunto, devono tornare al più presto al dialogo sotto l'egida Ue per la normalizzazione dei loro rapporti.