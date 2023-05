Russia, attacco con droni su una raffineria di Krasnodar

Un serbatoio di stoccaggio di petrolio greggio ha preso fuoco in una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar, nella Russia meridionale, presumibilmente a causa di un attacco con droni: lo ha detto il governatore Veniamin Kondratyev sul suo canale Telegram.

"Un incendio è scoppiato sul territorio della raffineria di petrolio Afipsky. Un impianto di raffinazione ha preso fuoco.

Un attacco di droni è al momento ritenuto la causa più plausibile", ha aggiunto, precisando che "l'incendio è stato contenuto in un'area di 100 metri quadrati e non ci sono state vittime". Il rogo è stato in breve definitivamente spento.

Il governatore della regione russa di Belgorod ha affermato sul suo canale Telegram che quattro persone sono rimaste ferite in un nuovo bombardamento ucraino sulla regione al confine con l'Ucraina. Due persone, in particolare, sono state ricoverate in ospedale a seguito di un attacco di artiglieria su Shebekino, ha detto Vyacheslav Gladkov, aggiungendo che la città è stata colpita per la terza volta in una settimana.

Le forze ucraine hanno abbattuto 32 droni kamikaze russi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione al fronte, come riporta Ukrinform. "Nelle ultime 24 ore i nostri difensori hanno distrutto 32 droni d'attacco Shahed. Le unità delle forze missilistiche e dell'artiglieria hanno colpito tre posti di comando, un'area in cui si trovavano i soldati del nemico, quattro sistemi di artiglieria in posizione di tiro, un sistema missilistico antiaereo, tre depositi di carburante e una centrale per la guerra elettronica", si legge nel rapporto. Nel complesso, nelle ultime 24 ore i russi hanno lanciato 64 raid aerei sull'Ucraina, un attacco missilistico ed hanno sparato 88 razzi con sistemi a lancio multiplo.