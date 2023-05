Navalny: udienza preliminare per 'estremismo' rinviata a martedì

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - È stata rinviata al 6 giugno l'udienza preliminare del procedimento penale che vede accusato di "estremismo" il rivale numero uno di Putin, Alexey Navalny, già in carcere in Russia per motivi politici: lo riferisce la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmish, sul suo profilo Twitter.

Secondo la testata online Meduza, l'udienza era prima prevista per oggi, ma poi le informazioni al riguardo sono state cancellate dal sito del tribunale di Mosca. Secondo Yarmish, Navalny rischierebbe fino a 30 anni di reclusione per questa nuova imputazione, anch'essa ritenuta di matrice politica.

