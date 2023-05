L'asta della matita di Hitler prosegue nonostante le proteste

LONDRA - Prosegue nonostante le forti proteste l'asta di una matita portamine placcata in argento che si presume sia appartenuta ad Adolf Hitler. L'oggetto è stato messo in vendita per il 6 giugno prossimo dalla casa locale Bloomfield Auctions di Belfast, già in passato criticata per aver alimentato il commercio dei memorabilia nazisti. La matita, che secondo la descrizione dell'articolo venne regalata da Eva Braun al dittatore per il suo 52mo compleanno, vale tra le 50 mila e le 80 mila sterline.

Non è stata ascoltata la richiesta di annullare l'asta avanzata dal presidente dell'Associazione ebraica europea, il rabbino Menachem Margolin, secondo cui si tratta di un commercio di articoli "metaforicamente intrisi di sangue", che rappresenta "un insulto ai milioni di morti, ai pochi sopravvissuti e agli ebrei di tutto il mondo". Critiche anche da Oliver Sears, fondatore dell'associazione irlandese per la memoria dell'Olocausto: "C'è solo un motivo per andare avanti con la vendita ed è fare soldi indipendentemente dalle circostanze".

La casa d'aste nordirlandese ha tentato di difendersi sottolineando il valore storico dell'oggetto. La matita, originariamente acquistata da un collezionista a un'asta nel 2002, è lunga 8,5 centimetri e reca le iniziali 'AH' incise nella parte superiore mentre di lato c'è la scritta "zum 20 april 1941 her zlichst' eva" (20 aprile 1941, sinceramente Eva).

Andrà all'incanto anche una fotografia originale di Hitler firmata dal dittatore.