Kosovo: Tajani, inaccettabile attacco ai nostri militari

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "È inaccettabile l'attacco ai nostri militari". Lo ha affermato il vicepresidente e ministro degli e Esteri Antonio Tajani riferendosi all'attacco in Kosovo dei giorni scorsi. Il ministro ha tenuto anche a dire che i feriti "stanno tutti abbastanza bene anche chi ha avuto ferite più complicate. Non corrono alcun pericolo". In particolare, un militare "è ricoverato all'ospedale di Skopje, l'altro militare è ricoverato all'ospedale di Pristina; gli altri sono tutti ricoverati nell'infermeria del contingente italiano a Pristina".

"Io - ha proseguito Tajani - sono in contatto continuo con l'ambasciatore, ho parlato con il generale Figliuolo che è lì, con il ministro Crosetto". Da parte italiana c'è "una strategia politica per favorire un accordo politico fra le parti, applicare quello che era stato raggiunto con la mediazione europea". (ANSA).