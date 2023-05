Gli Usa espellono il Kosovo da un'esercitazione militare Nato

(ANSA) - PRISTINA, 31 MAG - Gli Stati Uniti hanno espulso il Kosovo da un'esercitazione militare Nato a guida americana, Defender 23, in corso da aprile a giugno in Europa con la partecipazione di una ventina di Paesi alleati. Lo ha annunciato l'ambasciatore Usa a Pristina, Jeffrey Hovenier. "Per il Kosovo questa esercitazione è finita", ha detto ai media locali dopo che il premier Albin Kurti ha rifiutato di ritirare i sindaci kosovari-albanesi dal nord del Paese, zona a maggioranza serba.

Si tratta della prima sanzione Usa nei confronti del governo kosovaro dopo il riaccendersi delle tensioni etniche. (ANSA).