Cremlino, 'appoggiamo incondizionatamente la Serbia'

(ANSA) - MOSCA, 31 MAG - La Russia sostiene "incondizionatamente" la Serbia, "segue molto da vicino gli sviluppi della situazione" in Kosovo ed è "preoccupata". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. "Tutti i legittimi interessi dei serbi del Kosovo devono essere rispettati e non ci deve essere posto per azioni provocatorie che violino i loro diritti", ha aggiunto Peskov.

