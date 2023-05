Borrell, 'bene la decisione Nato di inviare 700 unità in Kosovo'

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAG - "Accolgo con favore la decisione del Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di schierare altre 700 truppe in Kosovo. Continueremo il nostro stretto coordinamento e la cooperazione con la missione Nato in Kosovo Kfor anche attraverso la nostra missione Eulex. La calma deve essere ripristinata ora". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, dopo la decisione dell'Alleanza transatlantica di mandare dei rinforzi all'indomani dei violenti scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. (ANSA).