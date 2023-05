Roger Waters respinge accuse di antisemitismo, 'sono politiche'

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Secondo Roger Waters le critiche ricevute per essersi presentato "vestito in modo simile" a un membro delle Ss durante una performance a Berlino sono "in malafede da parte di coloro che vogliono infangarmi e mettermi a tacere perché non sono d'accordo con le mie idee politiche e i miei principi morali". Lo ha scritto su Facebook l'ex musicista dei Pink Floyd.

Waters nega le accuse di antisemitismo e spiega che gli elementi della sua performance messi in discussione "sono chiaramente una dichiarazione di opposizione al fascismo, all'ingiustizia e al bigottismo in tutte le sue forme".

Ma non solo. La star di "Another Brick In The Wall" dice di aver passato tutta la vita "a parlare contro l'autoritarismo e l'oppressione, ovunque li vedessi", aggiungendo che "quando ero bambino, nel dopoguerra, il nome di Anna Frank veniva pronunciato spesso in casa nostra, e divenne un promemoria permanente di ciò che accade quando il fascismo viene lasciato senza controllo".

Roger Waters conclude raccontando che i suoi genitori "hanno combattuto i nazisti nella Seconda guerra mondiale" e che il padre "ha pagato il prezzo più alto" per questo "continuerò a condannare l'ingiustizia e tutti coloro che la perpetrano".

(ANSA).