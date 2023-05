Londra, filorussi del Donetsk sono entrati a Bakhmut

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Secondo l'analisi dell'intelligence militare britannica, i combattenti della milizia Wagner hanno probabilmente iniziato a ritirarsi da alcune delle loro posizioni intorno a Bakhmut, dal 24 maggio le forze dell'autoproclamata repubblica del Donetsk sono probabilmente entrate in città per iniziare le operazioni di sgombero.

Nel report pubblicato su Twitter il ministero della Difesa di Londra ricorda che il 16 maggio le forze ucraine avevano conquistato 20 chilometri quadrati sui fianchi di Bakhmut, quindi adesso "è probabile che la rotazione delle forze Wagner continui in fasi controllate per evitare il collasso delle sacche intorno alla città". E "nonostante la faida tra Yevgeny Prigozhin e il ministero della Difesa russo, le forze Wagner saranno probabilmente utilizzate per ulteriori operazioni offensive nel Donbass dopo la ricostituzione delle forze".

(ANSA).