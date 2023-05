Wsj, la Cina vuole lasciare le regioni annesse alla Russia

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Alla Russia andrebbe lasciato il possesso delle parti dell'Ucraina che occupa ora, ovvero delle regioni annesse. E' il messaggio che Li Hui, l'inviato cinese per l'Ucraina, avrebbe recapitato all'Europa nel corso della sua visita di questi giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari europei.

A stretto giro è arrivata la risposta di Kiev. "Qualsiasi scenario di compromesso che preveda la non liberazione di tutti i territori dell'Ucraina, di cui periodicamente parlano 'fonti anonime' nelle élite europee e americane, equivale ad ammettere la sconfitta della democrazia, la vittoria della Russia, la conservazione del regime di Putin e di conseguenza il forte aumento dei conflitti nella politica globale. Tutto questo è il sogno della Russia", ha twittato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. (ANSA).