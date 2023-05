Lavrov a Li, 'impegnati per una soluzione diplomatica'

(ANSA) - MOSCA, 26 MAG - In un incontro oggi con l'inviato cinese per l'Ucraina, Li Hui, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha "confermato l'impegno di Mosca per una soluzione politico-diplomatica del conflitto", lamentando "i seri ostacoli creati dalla parte ucraina e dai suoi gestori occidentali per una ripresa dei negoziati di pace". Lo riferisce in un comunicato il ministero degli Esteri russo. (ANSA).