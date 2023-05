Zelensky, oggi l'Europa è unita contro il revanscismo russo

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAG - "Per generazioni gli europei hanno sognato che il nostro continente si unisse come è unito oggi quando si tratta della difesa dei nostri valori comuni. E oggi l'Europa è unita. Non solo a livello formale o istituzionale, o a parole, ma con azioni concrete che salvano i nostri popoli e le nostre nazioni dal revanscismo russo, che minaccia non solo l'Ucraina ma il modo di vivere europeo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio al Comitato Europeo delle Regioni, che oggi ospita un workshop sulla ricostruzione dell'Ucraina. (ANSA).