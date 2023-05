Erdogan avanti nei sondaggi a tre giorni dal ballottaggio

(ANSA) - ISTANBUL, 25 MAG - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan risulta in vantaggio al ballottaggio di domenica in Turchia secondo i risultati dell'ultimo sondaggio pubblicato da Konda, tra i più importanti istituti demoscopici del Paese.

Secondo i dati raccolti tra il 20 e il 21 maggio su un campione di 3607 persone, in 34 province turche, Erdogan è davanti al candidato dei maggiori partiti di opposizione Kemal Kilicdaroglu con il 52,7% dei consensi mentre lo sfidante ottiene il 47,3%.

In occasione del primo turno delle elezioni, tenutosi il 14 maggio, Konda aveva pubblicato sondaggi secondo cui Kilicdaroglu avrebbe vinto contro Erdogan mentre il risultato del voto ha visto il presidente uscente prevalere, con il 49,5%, sul candidato dei partiti di opposizione che ha ottenuto circa il 45% dei consensi. (ANSA).