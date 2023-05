Austin, spero addestramento ucraini su F-16 inizi a breve

(ANSA) - WASHINGTON, 25 MAG - Il capo del Pentagono Lloyd Austin spera che l'addestramento per i piloti ucraini sui caccia F-16 di fabbricazione americana inizi nelle prossime settimane, rafforzando l'Ucraina a lungo termine ma non necessariamente come parte di una prevista controffensiva primaverile contro la Russia. Lo ha detto lui stesso alla riunione virtuale del gruppo di contatto per l'Ucraina, dove si dovrebbe discutere anche di quali Paesi forniranno gli F-16 e su come e dove verrà svolto l'addestramento dei piloti. (ANSA).