Qatargate: Tarabella torna all'Eurocamera dopo il rilascio

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAG - L'eurodeputato belga Marc Tarabella, rilasciato lo scorso 9 maggio sotto condizioni dopo tre mesi di detenzione preventiva nell'ambito delle indagini sul cosiddetto Qatargate, è tornato oggi per la prima volta al Parlamento europeo per partecipare a una riunione della commissione Pesca, di cui è membro. Lo confermano fonti interne alla commissione stessa.

Al termine della sessione Tarabella, secondo quanto riferito, si è intrattenuto al bar adiacente alla sala della plenaria, scambiando qualche parola con altri eurodeputati per poi lasciare l'edificio. (ANSA).