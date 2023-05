Kiev, la centrale di Zaporizhzhia usata come base militare russa

I russi continuano a portare uomini e mezzi dentro e vicino a ciascuna delle unità di potenza della centrale nucleare occupata di Zaporozhzhia che è "effettivamente utilizzata come base logistica e militare". Lo denuncia la direzione principale dell'intelligence di Kiev come riportano i media ucraini.

"Nonostante i numerosi appelli dell'Aiea e dei leader mondiali, gli occupanti non riducono la loro presenza nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ora sul territorio delle unità di potenza n. 1, 2, 4 sono presenti in modo permanente personale russo, veicoli blindati e camion". (ANSA).