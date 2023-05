Isw, Kiev non riferisce di battaglie nella città di Bakhmut

(ANSA) - KIEV, 24 MAG - "Nel suo rapporto di ieri alle 18, lo stato maggiore ucraino non ha riferito di combattimenti nella città di Bakhmut per la prima volta dal dicembre 2022". Lo scrive il think tank statunitense Institute for the study of war (Isw), sottolineando che questo "suggerisce che le forze del gruppo Wagner potrebbero aver compiuto ulteriori progressi all'interno della città". Anche nell'aggiornamento di stamattina, lo stato maggiore di Kiev non fa riferimento a battaglie per la città. (ANSA).