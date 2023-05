Medvedev, Usa devono rimborsarci per danni a Bakhmut e Mariupol

(ANSA) - MOSCA, 23 MAG - Gli Stati Uniti devono rimborsare la Russia per i danni subiti dalle città di Bakhmut e Mariupol durante i combattimenti, per il sostegno dato alle forze ucraine. Lo ha detto l'ex presidente russo Dmitry Medvedev in un'intervista a Russia Today ripresa dall'agenzia Ria Novosti.

Durante l'intervista a Medvedev, attualmente vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, è stato chiesto se ritiene che gli Usa dovrebbero risarcire la Russia per i danni provocati dalle esplosioni sul gasdotto Nord Stream, avvenute lo scorso settembre. "E non soltanto per questi danni - ha replicato -.

Devono dare fondi per la ricostruzione di Artyomovsk (il nome russo di Bakhmut, ndr), Mariupol e altri posti che sono stati distrutti con il loro aiuto e sostegno. Con il loro denaro".

