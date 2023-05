Grecia, Tsipras non si avvale di mandato esplorativo governo

(ANSA) - ATENE, 23 MAG - "Ho seguito l'obbligo istituzionale per venire a dirvi che non posso ricevere il mandato esplorativo", ha dichiarato Alexis Tsipras, segretario di Syriza, alla presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou, che lo ha ricevuto questa mattina nella sua residenza istituzionale ad Atene, per conferirgli il mandato esplorativo per formare un governo di coalizione.

Tsipras, che alle elezioni di domenica ha ottenuto il 20% dei voti, ha ribadito che non ci sono le condizioni per formare un governo. A questo punto l'ultimo mandato esplorativo, prima di indire nuove elezioni, come auspicato dal premier uscente Kyriakos Mitsotakis, verrà assegnato al segretario del Pasok Nikos Androulakis. (ANSA).