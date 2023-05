Borrell, l'addestramento per gli F-16 è già iniziato

"L'addestramento dei piloti ucraini per gli F-16 è già iniziato in molti Paesi, come la Polonia. Questo prenderà tempo ma prima si inizia meglio è. All'inizio si discute, i Paesi sono riluttanti, come per i Leopard, ma alla fine ci si arriva. Ed è una misura ulteriore per far sì che l'Ucraina si possa difendere". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell, aggiungendo che "al Consiglio Difesa oggi ci occuperemo anche dello European Peace Facility: grazie a questo fondo abbiamo mobilizzato 10 miliardi di aiuti militari all'Ucraina rispetto ai 3,5 miliardi di richieste di rimborsi che abbiamo ricevuto, è molto di più di quanto ci aspettassimo". Borrell, si è poi detto sicuro che l'ottava tranche di rimborsi, al momento ferma per colpa del veto dell'Ungheria, verrà "sbloccata".

La ministra Così la ministra olandese della Difesa, Kajsa Ollongren, entrando al Consiglio Difesa, ha spiegato che dopo il "via libera di Washington per l'addestramento di piloti ucraini all'uso degli F-16" si possono ora "completare i piani che stavamo facendo con la Danimarca e altri alleati", tra cui Belgio e Gran Bretagna "per iniziare l'addestramento. Si tratta del primo passo da compiere", cui seguiranno ulteriori discussioni con gli Stati che hanno in dotazione gli F-16".